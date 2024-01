Carlos Bolsonaro é alvo da PF em operação contra esquema de espionagem ilegal da Abin

Apoie o 247

247 - A Polícia Federal deflagrou nesta segunda-feira (29) mais uma operação para apurar o esquema de espionagem ilegal da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) no governo Bolsonaro. Desta vez, o principal alvo é Carlos Bolsonaro, filho de Jair Bolsonaro (PL), informa Andréia Sadi, do g1.

"Busca e apreensão é realizada para buscar possíveis destinatários de informações", diz a reportagem.

