Em live, Bolsonaro volta a ameaçar golpe e diz que vai "chamar o Braga Netto"

247 - Jair Bolsonaro (PL) voltou a duvidar do sistema eleitoral durante transmissão ao vivo nas redes sociais nesta quinta-feira, 10. Ele destacou que “todo mundo sabe do que tem que desconfiar”.

“Mais do que desconfiar, algumas coisas temos que resolver até as eleições, e serão resolvidas brevemente, podem ter certeza. A gente quer eleições limpas, transparentes e tenho certeza de que brevemente essas questões serão resolvidas”, afirmou.

Desta forma, Bolsonaro volta à retórica do período anterior aos atos contra o Supremo Tribunal Federal (STF) realizados no dia 7 de setembro do ano passado. Após as manifestações bolsonaristas em Brasília e São Paulo, Bolsonaro entrou num acordo com o Supremo e parou de atacar o sistema eleitoral e a Corte. No entanto, ele tem retomado as críticas nas últimas semanas.

Durante live nesta quinta, Bolsonaro também lembrou que as Forças Armadas foram convidadas a participar do processo eleitoral pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Luís Roberto Barroso.

“Eu sou o chefe supremo das Forças Armadas. Aceitamos um convite do ministro Barroso. O pessoal do Exército, segundo a mídia, buscou o TSE e começou a levantar possíveis vulnerabilidades, para ajudar o TSE. Foi oficiado o TSE, para que pudesse responder às Forças Armadas”, declarou.

“Passou o prazo, ficou um silêncio, foi reiterado. O prazo se esgotou no dia de hoje. E isso está na mão do ministro [da Defesa] Braga Netto, que vai tratar desse assunto. Ele vai entrar em contato com o presidente do TSE para ver se o atraso foi em função do recesso ou ou se não foi”, disse.

Mais cedo, em conversa com apoiadores no Palácio da Alvorada, em Brasília, Bolsonaro falou que o Brasil vive sob uma "ditadura que vem pelas canetas" e afirmou que "vai acontecer algo" nos próximos dias "que vai nos salvar".

"Qual é a diferença de uma ditadura feita pelas armas, como a gente vê, por exemplo, em Cuba, Venezuela e outros países, e uma ditadura que vem pelas canetas? Qual é a diferença? Nenhuma. Então, vocês sabem o que aconteceu no Brasil. Acredito em Deus. Nos próximos dias, vai acontecer algo que vai nos salvar no Brasil", declarou.

A menção a uma suposta 'ditadura nas canetas' pode fazer referência ao Supremo Tribunal Federal (STF), visto que em outras ocasiões o chefe do governo federal já criticou 'canetadas' de ministros da corte.

Lula pode ganhar no 1º turno

Pesquisa realizada pela Quaest, patrocinada pelo Banco Genial e divulgada nesta quarta-feira, 9, aponta que o ex-presidente Lula (PT) venceria a eleição para presidente da República no primeiro turno, com 45% dos votos, se o pleito fosse hoje. Os demais candidatos somam 42% das intenções de voto.

