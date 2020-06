Alvo da PF, publicitário do Aliança pelo Brasil recebeu R$ 87 mil de deputados bolsonaristas

247 - O publicitário Sérgio Lima, responsável pela identidade do Aliança pelo Brasil, partido que Jair Bolsonaro pretende criar, recebeu R$ 87 mil de dinheiro público proveniente de quatro deputados bolsonaristas nos últimos seis meses.

Nesta semana ele e alguns parlamentares foram alvos de mandados de busca e apreensão da Polícia Federal no inquérito que investiga atos pró-golpe no Brasil.

O Supremo Tribunal Federal quebrou o sigilo bancário de quatro deputados bolsonaristas envolvidos com serviços do publicitário – Bia Kicis (PSL-DF), General Girão (PSL-RN), Aline Sleutjes (PSL-PR) e Guiga Peixoto (PSL-SP). De acordo com reportagem do portal UOL, os gastos foram declarados como “divulgação de mandato parlamentar”.

O maior gasto foi do General Girão, com R$ 51.800 desde dezembro do ano passado. De março a maio, o gabinete do deputado pagou R$ 7.400 à Inclutech Tecnologia da Informação, firma da qual Lima aparece como sócio.

