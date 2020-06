Cúpula do partido de Bolsonaro é alvo da operação da PF

O publicitário Sérgio Lima e o empresário Luís Felipe Belmonte são dois dos alvos de uma operação da PF para investigar quem está por trás de atos pró-golpe no País. Os dois são articuladores fundamentais do partido Aliança pelo Brasil, sendo Belmonte o principal financiador da sigla edit

247 - A Polícia Federal deflagrou na manhã desta terça-feira (16) uma operação para cumprir mandados de busca e apreensão contra o publicitário Sérgio Lima e o empresário Luís Felipe Belmonte, suplente do senador Izalci Lucas (PSDB-DF). Os dois são ligados ao Aliança pelo Brasil, partido que Jair Bolsonaro pretende criar. A ação da PF foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, para investigar as pessoas que estão por trás de atos pró-golpe no Brasil.

Dentre os alvos está o deputado federal Daniel Silveira (PSL-RJ), que quebrou a placada da ex-vereadora Marielle Franco (PSOL), assassinada pelo crime organizado em 2018.

Outro alvo é o blogueiro Allan dos Santos, do portal bolsonarista “Terça Livre”.

Alberto Silva, blogueiro ligado a Bolsonaro e que atua no canal "Giro de Notícias", também é investigado.

São 21 mandados, e os alvos estão em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Brasília, em Minas Gerais, no Maranhão e em Santa Catarina.

