PF foi ao apartamento de deputado Daniel Silveira, que quebrou placa de Marielle

247 - O deputado federal Daniel Silveira (PSL-RJ) afirmou no Twitter nesta terça-feira (16) que a Polícia Federal está em seu apartamento. A ação ocorre no âmbito do inquérito que apura financiamento de atos pró-golpe no Brasil.

“Polícia Federal em meu apartamento. Estou de fato incomodando algumas esferas do velho poder. E cada dia estarei mais firme nessa guerra! Ah! E não nos esqueçamos nunca: #NaoMexamComWeintraub Força & Honra”, escreveu o deputado na rede social.

