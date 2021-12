Apesar de acordo de Bolsonaro com Centrão, Congresso aprovou apenas 37% dos projetos prioritários do governo em 2021

Apoie o 247

ICL

247 com Metrópoles - O Congresso Nacional aprovou em 2021 menos da metade dos projetos listados pelo governo Bolsonaro como prioritários para 2021. No total, o Executivo conseguiu o apoio necessário para aprovar 13 das 35 propostas. Isso corresponde a 37% das pautas. Todas com tema econômico.

Além do avanço da pauta neoliberal, o apoio parlamentar reforçado em julho com o ingresso do Centrão em seu governo garantiu a Bolsonaro impedir a tramitação de qualquer dos 143 pedidos de impeachment contra ele.

Dois dias depois de os parlamentares assumirem os cargos, Bolsonaro entregou uma lista com 15 projetos que estavam na Câmara e 20, no Senado, totalizando 35 propostas de interesse do governo. No entanto, apenas 37% delas foram aprovadas pelas duas Casas.

PUBLICIDADE

A lista não estava restrita apenas às pautas econômicas -e estas foram as mais rejeitadas pelos parlamentares. A relação também contava com projetos polêmicos da área de segurança e de costumes tidos como caros ao bolsonarismo, entre eles, estão: o Projeto de Lei 2.401/19, que trata da legalização do homeschooling ou ensino familiar; o PLC 119/15, que cria o estatuto do índio contra o infanticídio; o PL 1.776/15, para classificar a pedofilia como crime hediondo; e o PL 6.438/19, que versa sobre registro, posse e porte de arma de fogo.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE