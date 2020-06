Após decisão judicial, Boulos anuncia novo local de manifestação em São Paulo

"Nós, torcedores articulados no Movimento Somos Democracia, ativistas do movimento negro e da Frente Povo Sem Medo entendemos que essa decisão atenta à liberdade de manifestação", diz nota sobre a decisão judicial que proibiu as manifestações na Av. Paulista edit

247 - Diante de decisão judicial do Tribunal de Justiça de São Paulo que proibiu protestos “manifestamente antagônicos entre si” na Avenida Paulista neste domingo (7), os movimentos Somos Democracia, Frente Povo Sem Medo e Ato Urgente SP - Vidas Negras Importam comunicaram via nota que os atos que aconteceriam na Paulista foram transferidos para o Largo da Batata.

Em entrevista à TV 247, o líder da Frente Povo Sem Medo Guilherme Boulos afirmou que "combater o fascismo também é serviço essencial" e que, portanto, a Covid-19 não poderia impedir a defesa da democracia.

Leia a nota na íntegra:

NOTA SOBRE AS MANIFESTAÇÕES PELA DEMOCRACIA NO DOMINGO

Na noite de sexta-feira o Tribunal de Justiça de São Paulo, proferiu decisão que proíbe a realização de atos no domingo dia 07/06 na Av. Paulista.

Nós, torcedores articulados no Movimento Somos Democracia, ativistas do movimento negro e da Frente Povo Sem Medo entendemos que essa decisão atenta à liberdade de manifestação. Apesar disso, para garantia da integridade física dos manifestantes, comunicamos a decisão de mudança do local do ato em São Paulo para o Largo da Batata às 14h.

Reforçamos todas as medidas sanitárias que estão sendo tomadas até aqui, como a criação de uma brigada de saúde para orientação dos manifestantes, a distribuição gratuita de máscaras e álcool gel e o reforço do distanciamento de pelo menos 1,5 m durante a manifestação.

Não vamos aceitar censura nem intimidação! Estaremos nas ruas em defesa da democracia, contra o fascismo e o racismo. TODOS E TODAS AO LARGO DA BATATA!

Somos Democracia

Frente Povo Sem Medo

Ato Urgente SP - Vidas Negras Importam

