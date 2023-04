Após depoimento de Gonçalves Dias, Polícia Federal vai ouvir nove militares do GSI neste domingo

Apoie o 247

ICL

247 - Nove militares do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) que aparecem nas imagens no dia da invasão golpista do dia 8 de janeiro no Palácio do Planalto vão prestar depoimento neste domingo (23), à Polícia Federal.

O ex-ministro Gonçalves Dias, que foi afastado do cargo após a divulgação das imagens, prestou depoimento nesta sexta-feira (21). A lista com os nomes dos militares envolvidos foi encaminhada pelo GSI ao Supremo Tribunal Federal.

:Veja quem são os militares do GSI que aparecem nas imagens durante invasão ao Planalto

No depoimento, Gonçalves Dias disse que não teve responsabilidade sobre os crimes que ocorreram durante o ataque aos Três Poderes. Ele também afirmou que não foi omisso e que agiu para impedir os atos.

Em entrevista ao Bom dia 247, neste sábado (22), o ministro interino do GSI, Ricardo Cappelli, informou que cumpriu a determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), para tornarem públicas todas as gravações das câmeras de segurança do Palácio do Planalto no dia dos atos criminosos.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.