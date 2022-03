Após escândalo de propina no MEC, Milton Ribeiro discute afastamento com Bolsonaro

O plano é que Ribeiro deixe a pasta sob o comando do secretário-executivo do MEC enquanto tenta se defender das denúncias sobre um esquema de propinas edit

247 - O ministro da Educação, Milton Ribeiro, discutiu no fim de semana com Jair Bolsonaro (PL) seu afastamento do cargo diante das denúncias sobre um esquema de propina na pasta com a participação de pastores amigos.

Segundo Guilherme Amado, do Metrópoles, o afastamento de Ribeiro é, na avaliação de Bolsonaro, a melhor saída no momento, ainda que ele acredite na inocência do ministro.

Ribeiro deve deixar o comando da pasta para o secretário-executivo e número dois na hierarquia do MEC pasta, Victor Godoy Veiga.

O afastamento seria até o ministro conseguir provar sua inocência, se isso for possível.

