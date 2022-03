Bíblias de pastores envolvidos em escândalo do MEC exibem foto do ministro Milton Ribeiro

Apoie o 247

247 - Bíblias com fotografias do ministro da Educação, Milton Ribeiro, e dos pastores Gilmar Santos e Arilton Moura - apontados como intermediadores da liberação de verbas do ministério mediante o pagamento de propinas - foram distribuídas durante um evento organizado pela pasta em julho do ano passado, no município de Salinópolis , no Pará, a 220 quilômetros de Belém.

De acordo com o jornal O Estado de S. Paulo, “a impressão destaca o “patrocínio” do prefeito de Salinópolis, Carlos Alberto de Sena Filho (PL), o Kaká Sena, que também teve a imagem estampada entre a contracapa e a folha de rosto. Anfitrião do evento, ele custeou uma tiragem de mil Bíblias, a R$ 70 por cada exemplar, segundo pessoas que participaram do evento”.

A tiragem foi feita pela Igreja Ministério Cristo para Todos comandada pelo pastor Gilmar Santos, que possui uma gráfica em Goiânia. Após o evento, o ministro Milton Ribeiro firmou um termo de compromisso com a prefeitura no valor de R$ 5,8 milhões, dos quais empenhou, no final de dezembro, R$ 200 mil, para a construção de uma escola.

O advogado e doutor em Direito do Estado pela Universidade de São Payulo (USP) Igor Tamasauskas disse que o caso pode caracterizar corrupção e improbidade. “Uma possível imposição de uma ‘doação’ na forma de confecção de Bíblias caracteriza a ‘vantagem indevida’ para o desempenho de uma atividade pública, o que configura corrupção”, observou o jurista. “A improbidade decorre disso e também da violação ao princípio da impessoalidade”, completou.

