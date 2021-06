Após "motociata", Bolsonaro mente e volta a falar em dispensa de máscara: 'quem é contra é porque não acredita na ciência'

247 - Ao fim da motociata em São Paulo neste sábado (12), Jair Bolsonaro subiu em um carro de som para mentir sobre os cuidados de prevenção contra a Covid-19. Ele voltou a dizer que o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, estuda a possibilidade de desobrigar o uso de máscara e afirmou que quem é contra a medida não acredita na ciência.

"Queiroga estuda a possibilidade se podemos, ou não, sugerir a não obrigatoriedade de máscara para quem já contraiu o vírus ou para quem já foi vacinado. Quem for contra é porque não acredita na ciência. O vacinado não tem como transmitir o vírus", disse Bolsonaro.

Ao contrário do que declarou o chefe do Executivo Nacional, vacinados podem sim transmitir o coronavírus. Os imunizados podem ainda, mesmo que com chances muito reduzidas, evoluírem para casos graves da Covid-19. A recomendação de especialistas é no sentido de manter todas as medidas de prevenção ao coronavírus.

Bolsonaro também aproveitou o momento para atacar o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), chamando-o de ditador. "Somente quem anda no meio de vocês sabe do que vocês precisam".

No caminhão de som estavam também os ministros Ricardo Salles, do Meio Ambiente, e Marcos Pontes, da Ciência, Tecnologia e Inovações. Salles não utilizava máscara.

