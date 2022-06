Após pesquisas, pessimismo toma conta de aliados de Bolsonaro no Planalto

Apoie o 247

247 - Após um lampejo de otimismo com as projeções de abril para a corrida presidencial de 2022, os resultados das pesquisas das últimas semanas, que mostram o ex-presidente Lula (PT) disparado na liderança, tomaram os aliados do presidente Jair Bolsonaro (PL) por um crescente pessimismo, de acordo com a coluna de Guilherme Amado, no Metrópoles.

Segundo a coluna, o entorno de Bolsonaro avaliava que, neste momento, o presidente já deveria estar "encostado" no petista nas intenções de voto. O que o Datafolha mostrou no fim de maio, por outro lado, é um cenário radicalmente oposto: 21 pontos percentuais separam Lula (líder) do atual chefe do executivo. Em tal cenário, o ex-presidente poderia ser eleito no primeiro turno.

Além de não ter confirmado a tendência de subida esboçada em abril, Bolsonaro, pelo contrário, viu sua situação piorar.

