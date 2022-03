Após queda de ministro por escândalo do MEC, Tereza Cristina diz que não houve corrupção no governo Bolsonaro

A ministra da Agricultura disse que antes de integrar o governo achava Bolsonaro "meio maluco". Agora diz que ele passou mal no dia anterior “porque ele trabalha muito” edit

247 - Durante evento para a entrega de títulos de terras em Ponta Porã (MS), a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, afirmou que "não houve corrupção" no governo. A declaração acontece um dia depois da queda do ministro da Educação, Milton Ribeiro, em meio ao escândalo de gabinete paralelo e a liberação de verbas para ações na educação para prefeituras com pedidos intermediados por dois pastores - Gilmar Santos e Arilton Moura.

"Nós fizemos muito com muito pouco [dinheiro], presidente, porque não houve corrupção no seu governo", disse a ministra, que pretende se candidatar ao Senado Federal por Mato Grosso do Sul nas eleições de outubro. "Todos os ministros, nós trabalhamos de maneira integrada", completou.

Num tom de despedida, Tereza Cristina afirmou que “foi muito bom trabalhar com esse homem, que é muito determinado, corajoso, não tem medo.

Ela admitiu que quando recebeu o convite para integrar o governo achava Bolsonaro "meio maluco". "Confesso que achei que o senhor era meio maluco quando me convidou", disse.

Agora, Tereza Cristina faz elogios e diz que ele passou mal no dia anterior, chegando a ser internado, “porque ele trabalha muito”.

“O presidente, ontem, não se sentiu bem, porque ele trabalha muito. E mesmo assim ele saiu do hospital, e quando eu liguei ontem à noite, preocupada, porque vi na imprensa nacional que o presidente tinha ido para o hospital, eu falei: ‘Ai meu deus. Amanhã nós não vamos ter Mato Grosso do Sul. Tem uma bela festa lá esperando'”, afirmou Tereza.

“E eu sabia da vontade dele de estar aqui. Mas eu liguei para o Célio [Faria Júnior, assessor pessoal do presidente] e o Celio falou: ‘Não. Está tudo bem. Tudo mantido. Amanhã de manhã ele vai’. O médico acho que não sabe, mas ele [Bolsonaro] está aqui”, acrescentou.

