Após relatório golpista, Valdemar Costa Neto convoca nova coletiva de imprensa

Alexandre de Moraes deu ao presidente do PL 24 horas para que seja apresentada a íntegra do relatório encomendado pelo partido que questiona o resultado das eleições de 2022 edit

247 - Menos de 24 horas após questionar sem provas o resultado das eleições de 2022, o presidente nacional do PL, Valdemar da Costa Neto, convocou uma nova coletiva de imprensa para a tarde desta quarta-feira (23) para responder a determinação do presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes, para que a legenda apresente dados que também englobem o resultado do primeiro turno do pleito em até 24 horas. O prazo dado por Moraes termina às 16h39 de hoje.

Na segunda-feira (22), Valdemar cedeu às pressões feitas por Jair Bolsonaro (PL) e apresentou um relatório de cunho golpista para pedir que parte dos votos das últimas eleições seja invalidado sob a justificativa que uma auditoria - contratada pelo próprio partido - teria encontrado “evidências contundentes de mau funcionamento de urnas eletrônicas”.

O questionamento do PL, porém, trata apenas do resultado apenas do segundo turno, ignorando a eleição da bancada na primeira etapa do pleito.

Ao apresentar o relatório, porém, Valdemar questionou a lisura das urnas no segundo turno das eleições, mas fez uma espécie de jogo duplo ao afirmar que o documento não representa a visão da legenda.

