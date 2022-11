Em resposta imediata, Moraes dá 24h para PL apresentar auditoria também sobre o 1º turno da eleição

Apoie o 247

ICL

247 - Em decisão publicada minutos após a coletiva do presidente do PL, Valdemar Costa Neto , que apontou inconsistências em modelos de urnas anteriores a 2020, portanto questionando o resultado das eleições de 2022, o presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, cobrou a íntegra do relatório encomendado pelo partido.

O pedido feito ao TSE pelo PL cita o laudo técnico de auditoria feito pelo Instituto Voto Legal (IVL), contratado pelo partido, que teria constatado “evidências contundentes de mau funcionamento de urnas eletrônicas”. A legenda não apresenta ao Tribunal, no entanto, a auditoria que baseia o requerimento.

Além disso, Moraes deu 24 horas para Bolsonaro e Valdemar Costa Neto incluírem na petição os dados de suposta auditoria do 1º turno das eleições "sob pena de indeferimento inicial". O PL pediu anulação de votos apenas do 2º turno e as urnas questionadas também foram utilizadas no 1º, explicou o ministro.

Alexandre de Moraes pede a tal auditoria golpista do PL em 24 horas na mesa dele. Porque o PL reclamou sem apresentar o relatório. Do mesmo jeito que na reclamação da inserção nas rádios. pic.twitter.com/g9z3ljiZth — Guilherme Amado (@guilherme_amado) November 22, 2022

