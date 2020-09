Aprovação do governo Bolsonaro cai 8 pontos no Nordeste

Levantamento da PoderData, que mostra que a aprovação do governo caiu 8 pontos percentuais no Nordeste, passando de 48% para 40% em relação a última pesquisa, após viagens de Bolsonaro para a região edit

247 - A estratégia de Jair Bolsonaro de intensificar a agenda de viagens ao Nordeste não mudou a avaliação de seu governo na região. É o que aponta o levantamento da PoderData, que mostra que a aprovação caiu 8 pontos percentuais no Nordeste, passando de 48% para 40% em relação a última pesquisa do instituto.

A desaprovação ficou em 50% –variação positiva, dentro da margem de erro. As taxas estão abaixo da avaliação nacional: 51% aprovam o governo Bolsonaro e 41% desaprovam.

Os dados foram coletados de 31 de agosto a 2 de setembro, por meio de ligações para celulares e telefones fixos. Foram 2.500 entrevistas em 509 municípios, nas 27 unidades da Federação. A margem de erro é de 2 pontos percentuais.

Após a aprovação pelo Congresso do auxílio-emergencial, que elevou a proposta original do governo de R$ 200 para R$ 600, Bolsonaro concentrou a sua agenda de viagens na região. Foram 7 visitas ao Nordeste de abril a agosto, número que corresponde a 33% dos destinos de suas viagens domésticas no período que iniciou o pagamento das parcelas.

A pesquisa também avaliou a atuação individual de Bolsonaro e 31% nordestinos o avaliam como “ótimo” ou “bom”. Houve queda de 7 pontos em duas semanas. A rejeição se manteve em 43%.

A avaliação positiva de Bolsonaro na região está 7 pontos abaixo da avaliação nacional (39%). Já a rejeição ao seu desempenho está 9 pontos acima da média geral (34%).

