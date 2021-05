Atos contra Bolsonaro no próximo sábado estão confirmados em 75 cidades pelo país

247 - Estão confirmadas as manifestações contra Jair Bolsonaro em 75 cidades de todas as regiões do país no sábado (29), segundo as frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo.

Os atos fazem parte das campanhas pelo impeachment de Bolsonaro, por mais vacinas e vacinação mais rápida e pelo pagamento de auxílio emergencial de 600 reais, informa o Painel da Folha de S.Paulo.

Os organizadores estão fazendo recomendações de normas de proteção sanitária contra a covid, com uso de máscaras e álcool em gel durante as manifestações.

