Áudio de Márcia Aguiar, esposa de Queiroz, confirma que Frederick Wassef é o "anjo"

247 - O Ministério Público do Rio de Janeiro tem a posse de um áudio de Márcia Aguiar, esposa de Fabrício Queiroz, que revela que o ex-advogado da família Bolsonaro Frederick Wassef é realmente o "anjo" citado em conversas por mensagens de texto entre familiares de Queiroz, de acordo com o jornal O Globo.

Desde a deflagração da operação "anjo" pela Polícia Federal, que prendeu Queiroz na casa do advogado, Wassef vem negando que atendesse por tal codinome.

O áudio que está sob o domínio do MP foi enviado por Márcia ao advogado Luiz Gustavo Botto Maia, no qual a esposa de Queiroz manda uma foto do ex-assessor de Flávio Bolsonaro dormindo e diz: "ele e Felipe foram levar a Ana (Flávia Rigamonti, advogada que trabalhava com Wassef) em São Paulo porque o Anjo queria falar com ela. Aí ele disse que deixou a Ana lá na casa do Fred e quando estava indo embora, falou: 'Felipe, vamo para o Rio? Vieram para o Rio sem mochila, sem nada. E chegou hoje de manhã aqui, mas pediu para não falar com ninguém não que ele tá aqui".

