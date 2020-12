Barroso homologa delação de fundador da Qualicorp, que detalha corrupção do setor de planos de saúde

Ministro do STF Luís Roberto Barroso homologou a delação premiada do empresário José Seripieri Filho, fundador e ex-presidente do grupo Qualicorp detalhando o pagamento de propinas e uso de caixa 2 para agentes públicos e políticos edit

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso homologou a delação premiada do empresário José Seripieri Filho, fundador e ex-presidente do grupo Qualicorp. De acordo com o jornal O Globo, ele pagará R$ 200 milhões de ressarcimento aos cofres públicos pelo envolvimento em um esquema de corrupção envolvendo planos de saúde privados.

Seripieri foi preso pela Polícia Federal em julho, durante uma das fases da chamada Lava-Jato Eleitoral. Após ser solto, três dias depois, o empresário procurou a Justiça para fechar um acordo de delação.

Na operação, deflagrada em 21 de julho, a Polícia Federal cumpriu diversos mandados em meio às investigações sobre suposto caixa 2 na campanha do ex-governador de São Paulo José Serra (PSDB) ao Senado em 2014. O tucano teria recebido cerca R$ 5 milhões em doações não contabilizadas.

Em sua delação, Seripieri detalhou o pagamento de propinas a políticos por meio de caixa 2 e detalhou as negociações que resultaram na aprovação de uma medida provisória que beneficiou as empresas do setor de saúde privado.

