Bloqueio em via de acesso ao Aeroporto de Guarulhos provoca cancelamento de voos

Sputnik - A mobilização de apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) inconformados com a derrota eleitoral do mandatário no domingo (30) acabou afetando o funcionamento do Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo.

Conforme informou o G1, bolsonaristas fecharam a Rodovia Helio Smidt, que dá acesso ao maior aeroporto do país, o que provocou o cancelamento de pelo menos quatro voos.

A administradora do aeroporto informou que três voos da Latam e um da United Airlines foram suspensos em razão do atraso das tripulações, que não conseguiram chegar ao aeroporto em razão do bloqueio da via.

