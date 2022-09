Bolsonarista que humilhou eleitora de Lula se diz arrependido: 'infelicidade de ter feito vídeo'

Apoie o 247

247 - O empresário bolsonarista Cássio Joel Cenali, que provocou indignação nas redes ao humilhar a mulher negra Ilza Ramos Rodrigues por ela ser eleitora do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, divulgou vídeo neste domingo (11) em que diz estar arrependido do ato e pede desculpas à apoiadora de Lula.

"Estou aqui para pedir desculpa pela infelicidade de ter feito o vídeo, estou muito arrependido. Faz mais de dois anos que que eu faço 60 marmitas toda quarta-feira e entrego para moradores de rua, inclusive para esta senhora. Não é isso [Ilza ser eleitora de Lula] que vai fazer eu parar com este trabalho meu", afirmou o apoiador de Jair Bolsonaro.

Assista:

Bolsonarista que humilhou uma mulher com fome diz que se arrepende. Mais falso que uma nota de 3 reais. pic.twitter.com/0QR1AJDmA8 — Jornalistas Livres (@J_LIVRES) September 11, 2022





Lula diz que fome é culpa de quem governa: 'negar ajuda a alguém por divergência política é falta de humanidade'

O ex-presidente e candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se manifestou sobre um vídeo que viralizou nas redes sociais que mostra um homem apoiador de Jair Bolsonaro (PL) afirmando que não distribuirá mais comida a uma mulher após ela se dizer eleitora do petista.

Lula compartilhou o vídeo e disse que a fome é culpa da falta de compromisso de quem governa o país. "Negar ajuda para alguém que passa dificuldades por divergência política é falta de humanidade. Minha solidariedade com essa senhora e sua família. O Brasil vai voltar a ter dias melhores", afirmou o ex-presidente.

>>> MST vai fornecer 6 meses de produtos saudáveis à eleitora de Lula humilhada por bolsonarista

Leia também reportagem da Rede Brasil Atual sobre o assunto:

Entidades de Itapeva acolhem mulher humilhada por bolsonarista em entrega de cesta básica

A rede de entidades de solidariedade que atua em Itapeva, cidade do Vale do Ribeira ao sul do estado de São Paulo, entrou em contato com a senhora Ilza Ramos Rodrigues depois que ela foi humilhada nesse sábado (10) por um bolsonarista que entregava cestas básicas em um bairro popular da cidade.

No momento da entrega da cesta básica, o empresário do ramo agropecuário Cassio Joel Cenali gravou em seu celular diálogo com a senhora, em que pergunta em quem ela vai votar. E em seguida viralizou as imagens nas redes sociais.

“Nessa campanha de Bolsonaro, a senhora é Bolsonaro ou Lula?”, indagou o empresário.

A senhora com muita simplicidade responde: “Eu sou Lula”. O bolsonarista então inicia a humilhação.

“Lula? Então tá bom aqui ó: ela é Lula. A partir de hoje não tem mais marmita”, diz o homem para espanto da mulher. “A partir de hoje é a última marmita que vem aqui. A senhora pede para o Lula agora. Está bom? É a última marmita que vem para a senhora”, diz.

Estarrecida e constrangida a mulher indaga: “É verdade?”. “Verdade, sério. Tá bom, gente. Aqui não vem mais marmita”, emenda o bolsonarista que filmou a cena humilhante.

A identidade do empresário foi divulgada pelo perfil Anonymous, no Twitter. Uma rápida consulta no Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) mostra que ele responde a processos por não pagamentos de IPTU e com decisão sobre “cumprimento de sentença cheque”.

O ex-ministro da Saúde e deputado federal Alexandre Padilha gravou vídeo para dizer que as entidades de assistência da cidade acolheram a senhora: “Ficamos indignados com a postura de um bolsonarista, empresário, da cidade de Itapeva, que destratou uma senhora ao entregar uma cesta básica para ela.”

“Nós já sabemos onde está essa mulher, já estamos acolhendo e mantendo contato na cidade de Itapeva. Temos um trabalho muito próximo com o pessoal da Cáritas, entidade sociais, e o trabalho de solidariedade que foi montando durante a pandemia, com a turma do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra) que fica na região de Itapeva, e essa rede vai apoiar e acolher essa senhora. Pode ter certeza disso”, afirmou Padilha.

Integrantes do MST levaram para Ilza Ramos Rodrigues uma cesta básica com alimentos saudáveis, e também garantiram para ela o fornecimento de cesta básica pelos próximos seis meses.

“Mais uma vez fica claro que não só Bolsonaro, mas sua rede bolsonarista não têm a menor compaixão com as pessoas que sofrem. Só Lula pode dar garantia de segurança alimentar e proteção social para quem mais precisa neste país”, disse ainda Padilha.

O candidato à presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT) também saiu em defesa de Ilza nas redes sociais: “A fome é culpa da falta de compromisso de quem governa o país. Negar ajuda para alguém que passa dificuldades por divergência política é falta de humanidade. Minha solidariedade com essa senhora e sua família. O Brasil vai voltar a ter dias melhores”.

Tão logo o vídeo chegou às redes, a Mídia Ninja buscou a mulher moradora de área predominantemente agrícola, com forte influência de ruralistas.

