Bolsonaristas mobilizam grupos antidemocráticos e golpistas para manifestação de 7 de Setembro na Avenida Paulista

Apoie o 247

ICL

247 - O 7 de Setembro de bolsonaristas na avenida Paulista, em São Paulo, terá ampla participação de movimentos de caráter golpista.

Grupos como QG Rural, que já foi investigado por pregar violência armada, e Damas de Aço, abertamente intervencionista, já reservaram lugares para os seus caminhões de som, informa o Painel da Folha de S.Paulo.

Também solicitaram espaço grupos monarquistas, de defensores do agronegócio e de praças das PMs estaduais, entre outros. No total, serão 13 carros de som, um recorde para eventos do tipo.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.