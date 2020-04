Bolsonaristas voltam às ruas para pedir ditadura, AI-5 e fim da quarentena (vídeo)

Bolsonaristas foram às ruas neste domingo (19) não apenas pedir o fim do isolamento social, contrariando a OMS, mas também com o objetivo de protestar em favor do AI-5. "Os corruptos, ladrões, estão assaltando a nação", diz um rapaz em Fortaleza (CE). "Queremos o AI-5" edit

247 - Bolsonaristas foram às ruas neste domingo (19) não apenas pedir o fim do isolamento social, contrariando a Organização Mundial da Saúde (OMS), mas também com o objetivo de protestar em favor do AI-5, que, em 1968, resultou no fechamento do Congresso, na intervenção em estados e em municípios, cassações de mandatos e em mais tortura e censura.

"Os corruptos, ladrões, estão assaltando a nação, as pessoas estão morrendo de fome, ficando desempregadas. Queremos o AI-5 e Bolsonaro no poder", afirma um rapaz em Fortaleza (CE).

Conhecido por posições extremistas, o próprio Jair Bolsonaro já fez apologia à Ditadura Militar (1964-1985) e classificou como "herói nacional" o ex-chefe do DOI-CODI coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra.

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-RJ) também defendeu o AI-5, em outubro do ano passado, argumentado que a esquerda poderia radicalizar na oposição ao governo do seu pai. "Tudo é culpa do Bolsonaro. Se a esquerda radicalizar neste ponto, a gente vai ter que dar uma resposta. Uma resposta que pode ser um novo AI-5. Alguma resposta será dada ", disparou ele.

PRESIDENTE OU O SENHOR SECRETA O AI 5 JÁ OU A CULPA DA FORMA QUE O PODER PARALELO CONDUZ A DITADURA DOS ESTADOS, MUNICÍPIOS COM AVAL DO STF, CÂMERA E SENADO FEDERAL E O PIOR PASSANDO POR CIMA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL TIRANDO OS DIREITOS DO CIDADÃO. #ACULPASERÁTODASUA pic.twitter.com/ZIzYqeiTbg — [email protected] (@daclessantos) April 19, 2020





"Nós não estamos aqui hoje pensando que nós vamos resolver o problema comunista no Brasil através das urnas. Comunista só ouve o som do fuzil", diz manifestante. Veja mais: pic.twitter.com/7ux61J6Gt0 — Bahia Notícias (@BahiaNoticias) April 19, 2020

AI-5 Ditadura NUNCA mais! Não permitiremos que o país mergulhe nessa escuridão novamente. Quem faz essa defesa, não sabe o que está defendendo. Censura, exílio e morte, são palavras que definem bem esse momento da história do Brasil. — Zeca Dirceu (@zeca_dirceu) April 19, 2020

