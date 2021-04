Bolsonaro ameaça acabar com escolas de Sem Terrinhas em live: "treinam militantes"

Revista Fórum - Durante transmissão ao vivo realizada nesta quinta-feira (29), o presidente Jair Bolsonaro voltou a atacar o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) e disse que gostaria de acabar com todas as escolas criadas pelo movimento. São mais de duas mil unidades escolares dos Sem Terrinhas nos assentamentos do MST, onde vivem mais de 350 mil famílias.

“Vocês sabiam que existem mais de 200 escolas dos Sem Terrinha no Brasil?”, questionou Bolsonaro. Segundo ele, essas escolas são “financiadas pelos estados de governadores de esquerda” e “treinam militantes, hasteiam a bandeira vermelha todo dia e cantam a internacional socialista. Se você falar em verde e amarelo, apanha lá dentro”.

“Se eu pudesse acabava com essas escolas dos sem terrinha”, disparou. O presidente ainda criou teorias conspiratórias sobre a presença de um suposto grupo guerrilheiro no estado de Rondônia.

