Bolsonaro bloqueia R$ 1,68 bilhão do Ministério da Educação e inviabiliza universidades

247 - O governo Jair Bolsonaro fez um bloqueio que pode chegar a R$ 1,68 bilhão no Ministério da Educação (MEC). A informação foi divulgada nesta segunda-feira (25) por entidades ligadas à educação superior no Brasil.

A União Nacional dos Estudantes (UNE), a Associação Nacional de Pós-Graduandos (ANPG) e a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes) divulgaram em suas redes sociais uma imagem de comunicado do Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (Siafi), do Tesouro Nacional.

URGENTE! 🚨



Enquanto o país comemorava a vitória da seleção brasileira contra a Suíça, o Governo Bolsonaro confiscou novamente da educação. Ao todo a retirada é de 1,68 bilhão do MEC e 224 milhões em recursos das nossas universidades.



RESPEITEM A EDUCAÇÃO BRASILEIRA! pic.twitter.com/m4RF1kLgFs November 28, 2022

🚨 URGENTE!!! Na surdina, durante o jogo do Brasil na Copa, Bolsonaro cometeu mais um crime de lesa-pátria: cortou o pouco que restava do orçamento das universidades federais e IFES.



BOLSONARO INIMIGO DA EDUCAÇÃO, DESTRUIDOR DA NAÇÃO! pic.twitter.com/59qPsX3pAn November 28, 2022

Foto: Reprodução (Twitter)

