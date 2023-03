Bolsonaro confirma que ficou com Rolex de diamantes, joias e caneta de luxo que ganhou na Arábia

Defesa do ex-chefe do Executivo confirmou que ele ficou com novas joias reveladas e destacou que “presentes encontram-se à disposição para apresentação e depósito, caso necessário” edit

Apoie o 247

ICL

247 - A defesa de Jair Bolsonaro (PL) confirmou ao portal Metrópoles nesta terça-feira (28) que o ex-chefe do Executivo ficou, de fato, com o terceiro pacote de joias dadas pela Arábia Saudita como um "presente" .

O pacote em questão foi revelado pelo jornal Estadão na noite desta segunda-feira. A entrega ocorreu em 2019, diretamente ao próprio Bolsonaro, durante uma viagem ao país saudita. Entre as joias, havia um relógio da marca Rolex, de ouro branco, cravejado de diamantes, além de uma caneta da marca Chopard e um anel em ouro branco com um diamante no centro.

A defesa de Bolsonaro afirmou que “os bens foram devidamente registrados, catalogados e incluídos no acervo da Presidência da República conforme legislação em vigor”.

“Quaisquer presentes encontram-se à disposição para apresentação e depósito, caso necessário”, acrescentou a equipe do ex-ocupante do Palácio do Planalto.

Vale lembrar que a defesa de Jair Bolsonaro (PL) já havia sido determinada a entregar, na última sexta-feira (24), outro conjunto de joias dadas por autoridades sauditas e que foram incorporadas ao acervo pessoal do ex-mandatário após terem sido introduzidas ilegalmente no país por uma comitiva oficial.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.