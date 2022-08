Bolsonaro convida governantes estrangeiros para manifestação golpista do 7 de Setembro

Apoie o 247

247 - Jair Bolsonaro (PL) convidou para a manifestação golpista do 7 de Setembro em Brasília os chefes de Estado de Portugal, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste.

O 7 de Setembro deste ano marca os 200 anos da Independência do Brasil. Bolsonaro já anunciou que planeja transformar as festividades em atos de apoio ao seu governo e já emitiu sinais de que vai dar teor de ameaça golpista aos atos de Brasília e do Rio de Janeiro, com mobilização de militares e de apoiadores civis.

Reportagem da Folha de S.Paulo informa que as comemorações na capital federal devem ter a participação de 4.500 militares num desfile na Esplanada dos Ministérios.

No último sábado (30), Bolsonaro anunciou que também realizará um desfile militar oficial em Copacabana, no Rio de Janeiro, e está convocando seus apoiadores.

Bolsonaro pretende demonstrar que ele é o único candidato à Presidência que tem grande apoio popular.

Com a possível presença de altas autoridades estrangeiras, a expectativa de interlocutores ouvidos é que o desfile do 7 de Setembro em Brasília seja protocolar e que eventuais sinalizações golpistas de Bolsonaro para sua base mais radical fiquem reservadas para o evento no Rio de Janeiro.

No STF e no TSE, ministros acompanham com apreensão as declarações golpistas de Bolsonaro. O temor é justamente que o presidente use o desfile militar para insuflar apoiadores contra o Judiciário e o sistema eleitoral brasileiro.

