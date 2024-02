Bolsonaro convoca "ato pacífico" na Avenida Paulista para o último domingo de fevereiro

Apoie o 247

247 – O ex-presidente Jair Bolsonaro, que está sendo investigado por tentar promover um golpe de estado e por associação criminosa, convocou uma manifestação na Avenida Paulista, no dia 25 de fevereiro. O objetivo parece ser o de promover um teste de popularidade, no momento em que ele vem sendo acossado pelo Poder Judiciário. Vestindo a camisa da CBF, que se tornou uniforme da extrema-direita, ele pediu que seus seguidores vistam a mesma camisa. Na semana passada, a operação Hora da Verdade, apreendeu seu passaporte e apresentou várias provas de sua tentativa de promover um golpe de estado para evitar a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Confira o vídeo, em que ele convoca o ato:

