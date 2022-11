Bolsonaro convoca ministros militares e aliados para reunião de emergência no Palácio da Alvorada

Apoie o 247

247 - Jair Bolsonaro (PL) convocou ministros militares e aliados, na manhã desta terça-feira (1), para uma reunião de emergência para discutir o fim dos bloqueios nas rodovias brasileiras. As manifestações estão sendo realizadas por apoiadores e caminheiros bolsonaristas em protesto contra a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno da eleição presidencial.

De acordo com o site O Antagonista, “estão no Palácio da Alvorada o ministro da Justiça, Anderson Torres; o chefe da AGU, Bruno Bianco e o ex-ministro da Defesa e candidato a vice Braga Netto. O comandante da Aeronáutica, o Tenente-Brigadeiro do Ar Carlos de Almeida Baptista Junior, e o ex-ministro Rogério Marinho também estão com o presidente”.

Ainda segundo a reportagem, existe a expectativa que Bolsonaro fale ainda hoje sobre o resultado das urnas e sobre as manifestações.

