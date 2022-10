Bolsonaro dá chilique após perder debate para Lula e encerra de forma abrupta a entrevista

Apoie o 247

Sputnik – "Está me chamando de mentiroso? Então, vamos acabar por aqui", disse Bolsonaro após ser questionado sobre uma declaração sua — classificada pelo repórter como "mentira" — quanto à visita de Lula ao Complexo do Alemão.

O presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL) interrompeu bruscamente sua entrevista coletiva após uma pergunta de um repórter do jornal Folha de S.Paulo, nesta sexta-feira (28), ao final do último debate presidencial do segundo turno, na TV Globo, no Rio de Janeiro.

O jornalista questionava o presidente sobre uma declaração sua quanto à visita do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao Complexo do Alemão, no Rio, durante a campanha.

Ao indagar por que Bolsonaro "insiste na mentira" de que Lula teria ido à comunidade a convite de traficantes, o presidente bateu na mesa e rebateu: "Está me chamando de mentiroso? Então, vamos acabar por aqui".

O repórter afirmou que podia garantir que esta era uma "mentira", e Bolsonaro se despediu e deixou a sala de imprensa, onde concedia entrevista.

Durante a coletiva, o presidente esteve acompanhado do seu ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, que voltou a se aliar a Bolsonaro nestas eleições, após deixar o governo em abril de 2020.

Lula optou por não conceder entrevista coletiva após o debate. O ex-presidente informou que falaria com a imprensa neste sábado (29).

O segundo turno das eleições ocorre no próximo domingo (30), entre às 8h e às 17h no horário de Brasília.

🎥Bolsonaro se descontrola e ameaça largar coletiva após debate desastroso.

pic.twitter.com/uVrfK7It59 October 29, 2022

