Bolsonaro debocha e diz que "não sabia" de cofre encontrado em sua casa durante operação da PF

247 - O ex-ocupante do Palácio do Planalto Jair Bolsonaro (PL) debochou sobre a descoberta de um cofre em sua residência durante uma busca e apreensão realizada pela Polícia Federal (PF) em 2023, no contexto da Operação Venire, que investiga fraudes em cartões de vacinação da Covid-19.

Em uma entrevista à rádio CBN Recife nesta quarta-feira (21), Bolsonaro ironizou que não tinha conhecimento da existência do cofre em sua casa: "Perguntaram para mim e para minha esposa se tinha cofre na minha casa, que é alugada. Eu não sabia que tinha cofre, e minha mulher [Michelle Bolsonaro] falou 'tem'. Acharam US$ 3".

A operação, que também envolveu a prisão do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid, foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e visa esclarecer a atuação de uma associação criminosa responsável pela inserção de dados falsos de vacinação contra a Covid-19 nos sistemas do Ministério da Saúde.

