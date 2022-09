Bolsonaro decretou sigilo de 100 anos em pelo menos 65 ocasiões

Apoie o 247

247 - Jair Bolsonaro (PL) usa como estratégia para se livrar de temas sensíveis a seu governo a imposição de sigilos. Levantamento do Estado de S. Paulo mostra que entre 2019 e 2022, o governo atual impôs segredo de 100 anos a pelo menos 65 casos, escondendo informações que deveriam ser públicas.

Até os nomes de quem visita a primeira-dama, Michelle Bolsonaro, não são revelados. Foi imposto sigilo também a telegramas do Itamaraty sobre a prisão do ex-jogador Ronaldinho Gaúcho no Paraguai e de médico bolsonarista no Egito.

"O maior número de documentos sob sigilo está no Exército", informa a reportagem.

O ex-presidente Lula (PT) tem dito que, se eleito, derrubará todos os sigilos impostos por Bolsonaro.

"Entre 2019 e 2021, 26,5% dos pedidos de informação negados pelo governo federal tiveram como justificativa a necessidade de sigilo da informação. A taxa é duas vezes maior do que a da gestão de Dilma Rousseff (PT) e quatro pontos porcentuais maior do que a do governo Michel Temer (MDB)", informa ainda o jornal.

