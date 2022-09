Lula condena ataque de Bolsonaro à liberdade de expressão: vai querer sigilo de 100 anos na matéria do Uol?

O candidato do PT ao Planalto destacou a falta de transparência do governo Jair Bolsonaro edit

247 - O candidato do PT à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, criticou nesta sexta-feira (23) a falta de transparência dos gastos do governo Jair Bolsonaro (PL) após a Justiça do Distrito Federal determinar ao portal Uol que sejam retiradas matérias sobre a compra de imóveis de R$ 26 milhões em dinheiro pela família do atual ocupante do Planalto.

"Será que o Bolsonaro também vai querer colocar sigilo de 100 anos na matéria do UOL sobre compra de imóveis em dinheiro vivo?", escreveu Lula no Twitter.

A Associação Brasileira de Imprensa (ABI) afirmou nesta sexta que a decisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal é "inconstitucional".

Sigilos

O governo Bolsonaro colocou sigilo sobre o cartão de vacinação do ocupante do Planalto durante a pandemia de covid-19.

Também foi determinado sigilo de cem anos sobre informações dos crachás de acesso ao Palácio do Planalto emitidos em nome do vereador da cidade do Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro (PL) e do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-RJ), filhos do chefe do Executivo federal.

A Receita Federal impôs sigilo de cem anos no processo sobre a origem do caso das "rachadinhas", esquema em que salários de assessores do atual senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) eram desviados quando o parlamentar ocupava um cargo na Assembleia Legislativa do estado do Rio de Janeiro (Alerj).

O Exército impôs sigilo de cem anos no processo que investigou a ida do ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello a um protesto no Rio de Janeiro com Jair Bolsonaro (PL).

Será que o Bolsonaro também vai querer colocar sigilo de 100 anos na matéria do UOL sobre compra de imóveis em dinheiro vivo? — Lula 13 (@LulaOficial) September 23, 2022

