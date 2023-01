Bolsonaro decretou sigilo de 100 anos sobre telegramas relacionados ao assassinato de Marielle, informa Boulos

Apoie o 247

ICL

247 - O deputado federal eleito Guilherme Boulos (Psol-SP) informou no Twitter que o novo governo Lula descobriu que o ex-chefe de governo Jair Bolsonaro decretou "sigilo de 100 anos sobre os telegramas do Itamaraty relacionados ao assassinato de Marielle Franco".

Boulos, em entrevista à CNN Brasil nesta quinta-feira (5), defendeu que os sigilos sobre os telegramas do Itamaraty devem se tornar públicos. Ele também defendeu a federalização do caso ao apontar que Bolsonaro obstruiu as investigações.

Após o assassinato de Marielle e seu motorista, Anderson Gomes, em março de 2018, o Ministério das Relações Exteriores enviou telegramas às embaixadas brasileiras ao redor mundo pedindo que os diplomatas procurassem autoridades e formadores de opinião locais e assegurassem que o país estava investigando o caso.

Vai cair o sigilo de 100 anos! O governo Lula descobriu que Bolsonaro decretou sigilo sobre os telegramas do Itamaraty relacionados ao assassinato de Marielle Franco. O que será que o miliciano quer esconder? — Guilherme Boulos (@GuilhermeBoulos) January 5, 2023

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.