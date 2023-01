Anielle Franco sinaliza apoio a federalizar investigação do caso Marielle

A investigação do asssassinato de Marielle Franco e seu motorista, Anderson Gomes, sofreu com diversas trocas no comando das investigações na Polícia Civil e no MPRJ edit

247 - Anielle Franco, ministra da Igualdade Racial e irmã da vereadora Marielle Franco, assassinada em 2018, sinalizou apoio à federalização da investigação do caso, feita pelo ministro da Justiça, Flávio Dino, que disse que encontrar os mandantes do assassinato seria uma das prioridades de sua gestão.

"Ainda não paramos para conversar sobre a decisão final da família, mas acho que [a troca de governo] muda um pouco [a posição da família] também. Sei que tem que ter imparcialidade, mas ter também o apoio de um ministro que apoia, senta e pode conversar", disse Anielle, em entrevista à GloboNews. "Acho que esperança [de que o caso seja solucionado] a gente nunca perdeu", complementou.

A investigação do asssassinato de Marielle Franco e seu motorista, Anderson Gomes, sofreu com diversas trocas no comando das investigações na Polícia Civil e no Ministério Público do RIo de Janeiro. Uma investigação da Polícia Federal constatou que houve obstrução da investigação pelas autoridades do Rio de Janeiro. Em 2019, a então procuradora-geral da República, Raquel Dodge, pediu a federalização do caso Marielle, mas a família de Marielle Franco, na ocasião, foi contrária, bem como o MPRJ.

