Bolsonaro defende presença de PMs nos atos do 7 de setembro

247 - Jair Bolsonaro defendeu que policiais militares possam comparecer aos atos golpistas marcados para 7 de setembro. O chefe de governo criticou as punições planejadas por governadores:

"Hoje você vê alguns governadores ameaçando expulsar policiais militares que porventura estejam de folga no dia 7 e compareçam para festejar o 7 de setembr. Se nós falarmos 'eu não sou policial militar, não tenho nada a ver com isso', aguarde que a sua hora vai chegar", afirmou Bolsonaro, durante a CPAC Brasil, conferência da direita realizada em Brasília, no fim da tarde deste sábado (4).

Mais cedo, em Caruaru (PE), o chefe de governo fez novas ameaças e afirmou que, caso ministros da Corte não sejam "enquadrados", há possibilidade real de ruptura institucional.Para evitar uma ação golpista dos policiais, a PM de São Paulo mapeou os grupos de oficiais bolsonaristas.

Dos 36 grupos, 14 deverão estar presentes em trios elétricos que serão vistoriados previamente na praça Charles Miller, em frente ao estádio do Pacaembu.

“O retrato que queremos nesse dia não é meu, não é de nenhum político, é o retrato de vocês que será usado naquela velha máxima, uma imagem vale mais que 1 milhão de palavras. Essa imagem é o nosso passaporte para mostrar para aqueles pouquíssimos que ousam brincar com a nossa Constituição e nossos direitos, falar: dá um tempo aí, cara. Não vai continuar fazendo gracinha. Não vai continuar prendendo gente que, segundo eles, abusou da liberdade de expressão”, disse Bolsonaro. (Com informações do Estado de Minas).

