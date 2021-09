PM-SP mapeia 36 grupos de direita na Paulista no 7 de setembro

Apoie o 247

247 - A Polícia Militar do Estado de São Paulo mapeou todos os movimentos alinhados ao governo Jair Bolsonaro que deverão comparecer à Avenida Paulista no dia 7 de setembro nas manifestações golpistas. São pelo menos 36 grupos que deverão ir ao local na próxima terça-feira (7). A informação foi publicada pela CNN Brasil.

Dos 36 grupos, 14 deverão estar presentes em trios elétricos que serão vistoriados previamente na praça Charles Miller, em frente ao estádio do Pacaembu.

Os grupos têm duas pautas: a defesa do voto impresso e do impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

