Bolsonaro deve vetar auxílio de R$ 600 para manicures e barbeiros

247 - Jair Bolsonaro deve vetar o auxílio emergencial de R$ 600 para manicures e pedicures, barbeiros, esteticistas, depiladores, maquiadores e demais profissionais da beleza. A informação é da jornalista Monica Bergamo, em sua coluna no jornal Folha de S.Paulo.

São justamente as categorias que ele incluiu no decreto publicado na segunda (11) em que ampliou a lista de serviços essenciais, dizendo que salões de beleza e barbearias poderiam voltar a funcionar.

O governo diz que essas categorias já estão contempladas na primeira lei sancionada por Bolsonaro, em 2 de abril.

No entanto, governadores dos Estados de São Paulo, Pernambuco, Bahia, Maranhão, Ceará, Rio de Janeiro, Pará e o prefeito de Manaus salientaram que não irão acatar a decisão de Bolsonaro.

O decreto de Bolsonaro foi publicado no Diário Oficial da União no momento em que o ministro da Saúde, Nelson Teich, dava entrevista coletiva no Planalto, nesta segunda-feira (11).

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.