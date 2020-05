Bolsonaro inverte tudo e acusa governadores de "afrontar o estado democrático de direito"

Jair Bolsonaro retaliou os governadores que se levantaram contra o decreto dele, criticado por todos os especialistas, de tornar salões de beleza e academias em atividades essenciais, e acusou-os no início da tarde desta terça-feira (12) de "afrontar o estado democrático de direito" edit

247 - Jair Bolsonaro usou suas redes sociais para retaliar os governadores que se levantaram contra o decreto dele, criticado por todos os especialistas, de tornar salões de beleza e academias em atividades essenciais, e acusou-os no início da tarde desta terça-feira (12) de "afrontar o estado democrático de direito"

Na postagem, Bolsonaro disse que “os governadores que não concordarem com o decreto podem ajuizar ações na Justiça ou, via congressista, entrar com Projeto de Decreto Legislativo”.

No entanto, ele enfatizou que a ação “aflora o indesejável autoritarismo”.

Ele ainda acrescentou que o decreto de atividades essenciais tem como objetivo é atender “milhares de profissionais, em sua maioria humildes”.

Governadores dos Estados de São Paulo, Pernambuco, Bahia, Maranhão, Ceará, Rio de Janeiro, Pará e o prefeito de Manaus salientaram que não irão acatar a decisão de Bolsonaro.

O decreto de Bolsonaro foi publicado no Diário Oficial da União no momento em que o ministro da Saúde, Nelson Teich, dava entrevista coletiva no Planalto, nesta segunda-feira (11).

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.