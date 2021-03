Bolsonaro deverá afastar Filipe Martins por gesto neonazista feito durante sessão do Senado

Assessor especial Filipe Martins deverá ser afastado do Planalto por Jair Bolsonaro em função do gesto associado a movimentos neonazistas e de supremacia branca feito por ele durante uma sessão do senado edit

247 - Jair Bolsonaro deverá afastar o assessor especial Filipe Martins em função da repercussão negativa do gesto associado a movimentos neonazistas e de supremacia branca feito por ele durante uma sessão no Senado. De acordo com reportagem do blog do jornalista Gerson Camarotti, no G1, o objetivo é evitar que o desgaste reverbere sobre o palácio do Planalto.

Nesta quinta-feira (25), um dia após ter feito o gesto racista, Martins usou as redes sociais para afirmar que estava apenas arrumando a lapela do terno e para ameaçar com processos judiciais quem associe o fato ao nazismo. Martins, que é seguidor do astrólogo Olavo de Carvalho, guru do bolsonarismo, é considerado como um aliado de confiança dos filhos de Jair Bolsonaro.

O episódio ocorreu durante sessão plenária do Senado, realizada nesta quarta-feira (24), em que o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, estava presente. Ainda no início da sessão, Martins juntou os dedos indicador e polegar da mão direita de forma arredondada e passou sobre o paletó. O gesto é adotado por supremacistas brancos e neonazistas dos Estados Unidos.

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM), decidiu abrir uma investigação para apurar o caso.

