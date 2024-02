"Bolsonaro é apenas um fascista amedrontado", diz Rogério Correia

Apoie o 247

247 – O deputado Rogério Correia (PT-MG) lançou críticas contundentes ao ex-presidente Jair Bolsonaro, descrevendo-o como um "fascista amedrontado" diante das investigações em curso e de sua convocação de um ato na Avenida Paulista. "O covarde do Bolsonaro vai dizer que nunca questionou as urnas eletrônicas e que nunca disse que a COVID era só uma gripezinha. O medo da prisão e do Xandão fará com que negue toda sua ideologia de direita, e o gado ficará órfão do mito, que mesmo assim será preso. Líder é o Lula, que jamais negou seu partido e os princípios da esquerda. Quanta diferença entre um estadista e um fascista amedrontado", declarou o deputado.

Nesse cenário, o ex-presidente Jair Bolsonaro, atualmente sob investigação por tentativa de promover um golpe de estado e por associação criminosa, convocou uma manifestação na Avenida Paulista, marcada para o dia 25 de fevereiro. A convocação parece ser uma tentativa de testar sua popularidade, especialmente em um momento em que enfrenta pressões do Poder Judiciário. Vestindo a camisa da CBF, que se tornou símbolo da extrema-direita, Bolsonaro solicitou que seus seguidores também vistam o mesmo uniforme. Na semana anterior, a operação "Hora da Verdade" apreendeu seu passaporte e apresentou diversas evidências de sua tentativa de golpe de estado, visando evitar a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Confira o post do parlamentar:

O covarde do Bolsonaro vai dizer que nunca questionou as urnas eletrônicas e que nunca disse que a COVID era só uma gripezinha. O medo da prisão e do Xandão, fará que negue toda sua ideologia de direita e o gado ficará órfão do mito, que mesmo assim,será preso. Líder é o Lula,… https://t.co/ouZlWV0CLZ — Rogério Correia (@RogerioCorreia_) February 12, 2024

