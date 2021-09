"Bolsonaro já perdeu a eleição", diz Marcos Coimbra, presidente do Vox Populi

Apoie o 247

247 - O sociólogo e presidente do Instituto Vox Populi, empresa especializada em pesquisas de opinião, Marcos Coimbra, disse à TV 247 que é "zero" a chance de Jair Bolsonaro vencer a eleição presidencial em 2022.

Para ele, "por tudo que a gente conhece de eleição, de comportamento político-eleitoral do povo brasileiro e de pesquisas feitas no mundo inteiro, o senhor Jair Bolsonaro vai perder a eleição do ano que vem".

Coimbra ainda brincou ao dizer que as chances de Jair Bolsonaro ter sucesso na próxima eleição são as mesmas de seres extraterrestres chegarem à Terra com "a chave da 'vida eterna'". "Existe alguma chance? Sei lá. Desce um ET, entrega para ele a chave da 'vida eterna', da solução dos problemas do mundo, da saúde plena para todo mundo. A chance disso acontecer é zero".

O fato de Bolsonaro já ter selado seu destino com o fracasso, segundo o especialista, é que faz com que os bolsonaristas mais radicais queiram tumultuar o ambiente democrático. "Bolsonaro já perdeu a eleição, e é isso que está fazendo com que uma turma que não aceita a democracia, não aceita que o povo prefira outro tipo de político, com outro tipo de proposta, com outro tipo de política econômica, de saúde, ambiental, educacional... Essas pessoas não aceitam que o povo se pronuncie. Bolsonaro perdeu a eleição".

