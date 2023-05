Bolsonaro não se vacinou em Cabeceiras, diz prefeito

Apoie o 247

247 - O prefeito de Cabeceiras, cidade no interior de Goiás onde teria sido fraudado o cartão de vacinação contra Covid-19 de Jair Bolsonaro, familiares e assessores, afirmou nesta quarta-feira (3) que vai apurar a conduta do médico do município que teria atuado no esquema.

Everton Francisdo de Matos (PDT), conhecido como Tuta, garantiu que Bolsonaro, bem como os outros alvos da PF, não foram imunizados no município. O prefeito é apoiador de Bolsonaro.

"Não tem registro nenhum aqui. Já consultamos nossos relatórios. O município está isento disso, agora vamos apurar a responsabilidade do médico. Vamos abrir um processo administrativo. Nossa equipe jurídica já está cuidando disso, pois a atitude desse profissional acaba prejudicando todos da área da saúde", disse Tuta, conforme O Globo.

Bolsonaro é o centro de mais um escândalo nesta quarta-feira (3). A PF apreendeu seu celular, bem como o de sua mulher, Michelle, e deteve três auxiliares do ex-chefe de Estado em uma operação para investigar possível adulteração em seus registros de imunização. Os auxiliares teriam atuado na falsificação do documento.

