Bolsonaro nomeia novos comandantes da Aeronáutica e Marinha escolhidos por Lula

247 - Novos comandantes da Marinha e da Aeronáutica, escolhidos pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tiveram suas nomeações publicadas no Diário Oficial da União desta sexta-feira (30).

As nomeações foram assinadas por Jair Bolsonaro (PL). Dias antes, especulou-se que Bolsonaro não faria a transição de governo na área militar. Conforme destacou o jornalista Josias de Souza no portal Uol, "caberia a Bolsonaro, ainda no exercício da Presidência, efetivar as trocas". "O capitão insinua que cruzará os braços", acrescentou.

O almirante de esquadra Marcos Sampaio Olsen assume interinamente a Marinha. Na próxima semana será oficializado o nome de tenente-brigadeiro do ar Marcelo Kanitz Damasceno, que tomará posse na Aeronáutica na segunda-feira (2), um dia após a posse de Lula.

O gabinete de transiçao já havia antecipado a troca no comando do Exército que será comandado por Júlio Cesar de Arruda. Ele assumirá antecipadamente e interinamente a partir desta sexta-feira (30).

