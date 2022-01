Bolsonaro posa comendo frango com farofa na rua, enquanto bate recorde de gastos no cartão corporativo (vídeo)

Apoie o 247

ICL

247 - Assessores de Jair Bolsonaro divulgaram neste domingo (30) um vídeo dele comendo espetinho com farofa. O material foi registrado durante a visita de Bolsonaro na região do PAD-DF, área agrícola de Brasília localizada a 33 km de São Sebastião, região do Distrito Federal.

O vídeo é uma tentativa de humanizar a figura de Bolsonaro, cuja aprovação e intenções de voto despencam, segundo as pesquisas. Antes de retornar ao Palácio da Alvorada, o presidente ainda parou em um espetinho, no Jardim Botânico, para almoçar. As imagens foram compartilhadas nas redes sociais de um assessor de Bolsonaro.

Confira:

PUBLICIDADE

🇧🇷 Numa tentativa de humanizar a figura de Jair Bolsonaro, assessores compartilham imagens do presidente sujo ao comer um frango assado com farofa neste domingo.pic.twitter.com/lLVNkAHh7D — Eixo Político (@eixopolitico) January 30, 2022





PUBLICIDADE

Enquanto tenta passar a imagem de homem simples, Jair Bolsonaro bate recorde em gastos com o cartão corporativo. Segundo levantamento feito pelo jornal O Globo, entre janeiro de 2019, quando assumiu a presidência, e dezembro de 2021, Bolsonaro gastou com os 29 cartões destinados a cobrir suas despesas pessoais e de sua família R$ 29,6 milhões, valor 18,8% maior do que os R$ 24,9 milhões gastos durante 4 anos entre os governos de Dilma Rousseff (PT) e Michel Temer (MDB).

Para se ter uma ideia, somente em dezembro de 2021, quando Bolsonaro tirou férias e foi curtir praias e pescaria, os gastos com cartões corporativos somaram R$ 1,5 milhão, maior valor para um único mês durante os 3 anos de seu mandato. Ao longo de todo o ano de 2021, foram torrados R$ 11,8 milhões nestes cartões, o que representa o maior valor nos últimos 7 anos.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: