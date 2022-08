Bolsonaro promete privatizar estatais para manter Auxílio Brasil de R$600

Apoie o 247

247 - O candidato a reeleição Jair Bolsonaro (PL) disse nesta terça-feira (30) durante evento com empresários da União Nacional de Entidades do Comércio e Serviços (Unecs), em Brasília (DF), que para manter o Auxilio Brasil de R$600, em 2023, seja necessário privatizar estatais.

Bolsonaro defende que esta é uma das prioridades do seu governo, se eleito: a manutenção, após as eleições, do Auxílio Brasil no valor de R$600. Mas, até então, não tinha especificado como faria.

De acordo com reportagem do Metrópoles, ao ser questionado sobre eventual prorrogação do adicional de R$ 200 ao Auxílio Brasil, - que tem previsão de acabar em dezembro - Bolsonaro disse que “a LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) é algo fixo? Não dá para mudar? Nós temos um programa de, ao vender estatais, complementar isso aí. Vai conseguir vender. Vai ter R$ 600 no ano que vem”, disse Bolsonaro.

Apesar de ventilar que a possibilidade da venda de estatais pode ser a saída para a prorrogação do benefício, Bolsonaro não detalhou quais seriam as estatais vendidas nem quando os processos aconteceriam.

