Resultados do Auxílio Brasil, turbinado para beneficiar Bolsonaro, são 'pífios', diz Thomas Traumann

247 - O jornalista Thomas Traumann destaca, no blog Pulso, que o pagamento do Auxílio Brasil, turbinado para R$ 600 à vésperas das eleições, ainda não surtiu o efeito esperado pelos aliados de Jair Bolsonaro. “O novo Auxílio é a principal aposta de Bolsonaro para reduzir sua rejeição e diminuir a distância com Lula entre os mais pobres. Por enquanto, os resultados são pífios”, destaca o jornalista.

“De acordo com o Ipec, Lula tem 54% das intenções entre os eleitores que recebem até 1 salário mínimo e 47% entre ganha até dois. Bolsonaro tem só 22% entre as famílias até um salário mínimo e 31% até dois salários mínimos”, observa Traumann. “Pesquisas qualitativas encomendadas por bancos de investimentos com famílias que recebem o Auxílio mostram que o principal obstáculo de Bolsonaro entre esses eleitores é o fato de que o benefício já foi suspenso antes, na virada do ano”, completa.

“O fato dá credibilidade à campanha petista de que uma eventual reeleição de Bolsonaro não garante a continuidade do Auxílio a partir do ano que vem. Preocupada, a campanha Bolsonaro soltou um jingle para dizer que ‘dinheiro bom para fazer feira, que protege, que dá amparo, que continua ano que vem, Auxílio Brasil é do Bolsonaro’. Até agora, sem resultado”, finaliza.

