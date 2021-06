Bolsonaro provoca a Globo e faz propaganda do SBT em post sobre Copa América

247 - Bolsonaro fez questão de provocar a Rede Globo neste domingo (13) durante a estreia do Brasil contra a Venezuela na Copa América. Jair Messias postou uma foto no Twitter ao lado da tv mostrando que estava assistindo ao jogo e apontado para a logo do SBT, emissora que fará a transmissão oficial dos jogos da Copa América no Brasil.

Além de provocar a Rede Golo, Bolsonaro ainda posou para a foto vestindo uma camisa da Havan, uma das patrocinadoras do torneio de futebol.

O Brasil enfrentou a seleção da Venezuela neste domingo(13) e venceu a partida por 3x0 com gols de Neymar, Marquinhos e Gabigol.

Veja o tuíte:





Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e assista:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.