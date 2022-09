Bolsonaro quase zera verba de programas alimentares para 2023

Apoie o 247

247 - No Orçamento apresentado pelo governo Jair Bolsonaro (PL) para 2023, foram praticamente zerados os recursos para programas de assistência alimentar, segundo o UOL. "Ações importantes tiveram cortes que variam de 95% a 97% na verba prevista para o próximo ano, como o Alimenta Brasil. O aumento de verbas para esses programas passa a depender do interesse de repasse de parlamentares por meio de emendas ou de negociação antes da votação do Orçamento, que normalmente ocorre em dezembro", diz a reportagem.

Os atingidos pelos cortes serão principalmente pequenos agricultores e comunidades tradicionais, como quilombolas.

O Brasil tem atualmente mais de 30 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar, mas Bolsonaro nega.

Apesar de sucatear o programa, Bolsonaro diz em seu programa eleitoral que, se reeleito, o Alimenta Brasil será uma das prioridades de seu governo.

