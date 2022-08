Bolsonaro duvida da fome que atinge 33 milhões de brasileiros: "já viu alguém pedindo pão?"

Apoie o 247

247 - Jair Bolsonaro (PL) questionou nesta sexta-feira (26) o número que apontaram o aumento da fome no Brasil. "Alguém vê alguém pedindo pão no caixa da padaria? Você não vê, pô", disse o ocupante do Planalto em entrevista à Jovem Pan. "Tem um aplicativo para o cara se cadastrar no Auxílio Brasil, sem depender de favores aí de gente do município", afirmou.

Bolsonaro defendeu o Auxílio Brasil. "Hoje em dia, a extrema pobreza é quem ganha até 1,9 dólar por dia, são 10 reais. O Auxílio Brasil hoje paga 20 reais por dia, então esses 30 milhões podem buscar o Auxílio Brasil".

Entre o fim de 2021 e abril de 2022, o número de pessoas passando fome no Brasil foi de 33 milhões, de acordo com o Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no Contexto da Pandemia da Covid-19 no Brasil, realizado pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional (Rede Penssan).

Segundo a pesquisa elaborada pelo economista Marcelo Neri, diretor do Centro de Políticas Sociais FGV Social, 36% das famílias brasileiras não tiveram dinheiro para comprar alimentos entre 2019 e 2021.

